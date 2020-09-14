بعد تغيير المحافظ.. إجراء إداري بحق مسؤول رفيع في البنك المركزي {وثيقة}

2020/09/14 | 20:31 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد: الفرات نيوز} قرر نائب محافظ البنك المركزي، منح مسؤول رفيع في البنك إجازة لمدة سنة.





وبحسب أمر إداري لنائب محافظ البنك حصلت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، انه تقرر "منح {صالح ماهود سلمان} مدير عام الدائرة الإدارية بهذا البنك إجازة لمدة سنة من دون راتب وحسب قواعد وقانون الخدمة المدنية".

يشار الى ان هذا الإجراء الإداري يأتي بعد ساعات من قرار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تغيير محافظ البنك المركزي وكالة {علي العلاق} وتعيين {مصطفى غالب مخيف الكتاب} بدلاً منه.

عمار المسعودي

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