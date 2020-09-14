بالوثيقة.. الكاظمي ينهي تكليف مسؤول رفيع في الداخلية

2020/09/14 | 20:31 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} وافق رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، على إنهاء تكليف مسؤول رفيع في وزارة الداخلية.





وبحسب أمر ديواني لمكتب رئيس الوزراء حصلت وكالة {الفرات نيوز على نسخة منه، فانه "بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، واستناداً الى موافقة رئيس مجلس الوزراء وفق الصلاحيات المخولة له بموجب الدستور والتشريعات النافذة تقرر ما يأتي:

أولاً: إنهاء تكليف {عبد الحليم فاهم الفرهود} من مهام الوكيل الإداري والمالي في وزارة الداخلية.

ثانياً: تكليف {حسين حسب عبد الحسين ضايف} بمهام الوكيل الاداري والمالي في وزرة الداخلية.

يشار الى ان هذا التغيير يأتي ضمن سلسلة تغييرات مستمرة يجريها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في مناصب الدولة العليا منذ تسلمه المنصب في آيار الماضي.

وآخر هذه التغييرات اليوم الأثنين طالت 17 مسؤولاً رفيعاً بينهم محافظ البنك المركزي العراقي 8 وكلاء وزارات.

عمار المسعودي

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