المفوضية تضع 5 شروط لإجراء انتخابات نيابية مبكرة

2020/09/14 | 20:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، الاثنين، عن 5 شروط لإجراء الانتخابات المقبلة مبكرا.

وذكرت المفوضية في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (14 ايلول 2020)، انه لاجراء الانتخابات المبكرة فعلى البرلمان ان يقوم بإنجاز قانون الانتخابات بأسرع وقت ممكن ونشره في الجريدة الرسمية كونه يمثل الإطار القانوني لعملية الانتخابات وإكمال تشريع قانون المحكمة الاتحادية التي هي الجهة الوحيدة المخولة قانونيا بالمصادقة على نتائج الانتخابات".

واضافت، ان "على الحكومة ان تقوم بتهيئة الموازنة الانتخابية وتوفير المستلزمات التي طالبت المفوضية بها سابقا من الوزارات المعنية، والتي يساعد وجودها على قيام المفوضية بإجراء الانتخابات في وقتها المحدد"، بينما نص الشرط الرابع على قيام "مجلس الوزراء المصادقة على تعيين المدراء العامين المنتخبين من قبل مجلس المفوضين".

ودعت المفوضية في شرطها الخامس "الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى المختصة إلى تقديم المساعدة الانتخابية وتوفير الرقابة اللازمة لإنجاز انتخابات حرة وشفافة ونزيهة تمثل ارادة الشعب العراقي الحقيقية عن طريق ملاكها التقني والمختص والمتنوع، بالإضافة الى زيادة عدد خبرائها وتوزيعهم ميدانيا بين المحافظات كافة وعدم اختصارهم بعدد قليل لا يتلاءم مع طبيعة التحدي الكبير ودور المفوضية المهم في إنجاز الانتخابات".

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد حدد يوم الـ 6 من حزيران من العام المقبل كموعد لاجراءات الانتخابات المبكرة، فيما اكد المرجع الشيعي الاعلى علي السيستاني على اجراءها في وقتها المحدد.

ا.ح

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