2020/09/14 | 20:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مصرف الرشيد، اليوم الاثنين، عن شمول منتسبي وزارة الدفاع بالسلف الشخصية.

وقال المصرف في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إن “مصرف الرشيد قرر اليوم الاثنين شمول منتسبي وزارة الدفاع ممن وطن راتبه مع المصرف بالسلف الشخصية”، مبينا ان “مدير عام المصرف باسم عبد علي يوسف، وجه بتقديم كافة التسهيلات لهم اسوة بوزارة الداخلية مع تخفيض الفوائد الى 5% والغاء كتاب التأييد والاكتفاء بشريط الراتب وتسليم السلفة خلال اسبوعين من تاريخ التقديم”.

وأضاف البيان أن “المصرف دخل منافسا من حيث اعادة النظر بنسبة الفوائد وتخفيضها ومنح فترة امهال (٣) اشهر للتسديد”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرشيد يعلن شمول منتسبي وزارة الدفاع بالسلف الشخصية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرشيد يعلن شمول منتسبي وزارة الدفاع بالسلف الشخصية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).