المبادرة الفرنسية وعقدة التيار الوطني وحزب الله في تشكيل الحكومة ....!!!! - زياد عبد الفتاح الاسدي

2020/09/14 | 20:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زياد_عبد_الفتاح_الاسدي من الواضح أن ماكرون جاء الى لبنان بموافقة أمريكية للتعاطي مع الشان اللبناني المنكوب والمُتأزم والغارق بكافة أشكال الفساد والانهيارات الاقتصادية والخدماتية ...الخ ...



المُشكلة هنا أن معظم اللبنانيين على المُستوى الشعبي والسياسي يتعاطون مع المُبادرة الفرنسية في كونها مُبادرة جادة " وبنية حسنة " لانقاذ لبنان من نكبته الاخيرة وأزماته وانهياراته العديدة ...



وهنا المُشكلة المُستعصية ليس فقط في عقلية الش ......





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