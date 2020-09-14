وزير الصحة يوجه باطلاق الاستمارة الالكترونية لخريجي كليات العلوم

2020/09/14 | 20:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجه وزير الصحة، حسن التميمي، الإثنين، 14 أيلول، 2020، بإطلاق الاستمارة الالكترونية لخريجي كليات العلوم.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "التميمي وجه بإطلاق الاستمارة الالكترونية لخريجي كليات العلوم وحسب التعليمات ضمن التعديل الثالث لقانون 6 لسنة 2000".

وفي وقت سابق، قرر مجلس الوزراء، الإثنين، 14 أيلول، 2020، منح وزارة عراقية صلاحية تعيين المشمولين بالتعيين المركزي.

وقالت وزارة الصحة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "خلال جلسته الطارئة لأقرار الموازنة لسنة 2020 مجلس الوزراء خصص الدرجات الوظيفية للمشمولين بالتعيين المركزي في وزارة الصحة ضمن قانون 6 لسنة 2000 والتعديل الثالث لشمول المهن الصحية الساندة وحسب القانون".

وأعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء، أحمد ملا طلال، الاثنين (14 أيلول 2020)، إقرار مشروع قانون الموازنة العامة 2020، وإرسالها إلى البرلمان.

وقال طلال في تغريدة، عبر منصة "تويتر"، تابعتها (بغداد اليوم)، إنه "لأجل تنظيم عملية الإنفاق وتأمين النفقات الضرورية للأشهر الثلاثة المتبقية من السنة المالية، وإلتزاما من الحكومة بقرار مجلس النواب، مجلس الوزراء قرّ مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2020، وإرسالها إلى مجلس النواب".

من جانبه، أفاد مكتب رئيس الوزراء، بأن مجلس الوزراء، صوّت على قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية / 2020.

وقال المكتب الإعلامي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه تمت إحالة القانون الى مجلس النواب استنادا الى أحكام المادتين ( 61/البند أولا و 80/ البند ثانيا) من الدستور".

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