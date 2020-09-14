اسوان الكلداني : الاحزاب السياسية هي من رشحت الاسماء التي طرحها الكاظمي اليوم

2020/09/14 | 20:48 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد النائب المسيحي عن تحالف الفتح اسوان الكلداني ان الاحزاب السياسية هي من رشحت الاسماء التي طرحها الكاظمي اليوم.وقال ل/ نينا / ان : المرشحين لتسلم المناصب التي اعلن عنها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم لم تات من فراغ وانما هي ترشيحات الاحزاب السياسية.واضاف الكلداني ان : الاعتراض على هذه الاسماء لن يكون كبيرا في ظل توافق اغلب الكتل عليها.وكان رئيس الوزراء كلف عدة شخصيات اليوم بتسلم مهام في عدة مؤسسات حكومية./انتهى3

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