اطلاق الاستمارة الالكترونية لخريجي كليات العلوم

2020/09/14 | 20:48 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / وجه وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن محمد التميمي باطلاق الاستمارة الالكترونية لخريجي كليات العلوم وحسب التعليمات ضمن التعديل الثالث لقانون ٦ لسنة ٢٠٠٠./انتهى3

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