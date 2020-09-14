العمل توجه المواطنين بعدم مراجعة هيئة رعاية الإعاقة لإصدار الماستر كارد حالياً

2020/09/14 | 20:48 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / وجهت وزارة العمل، ، بعدم مراجعة هيأة رعاية الإعاقة لإصدار الماستر كارد حالياً.واهابت الوزارة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه بالمواطنين لعدم مراجعة هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة لإصدار الماستر كارد، لحين إكمال التعاقد مع المصارف.وأكد رئيس الهيئة عصام عبداللطيف التميمي انه :سيتم التعاقد مع المصارف خلال الشهر الجاري، فضلاً عن وضع آلية إصدار جديدة حسب اختيار المستفيد./انتهى3

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