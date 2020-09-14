بالوثيقة.. الكاظمي ينهي تكليف مسؤول رفيع في الداخلية

2020/09/14 | 20:50 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]وافق رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، على إنهاء تكليف مسؤول رفيع في وزارة الداخلية.

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