في اكتشاف مفاجئ.. رصد إشارات حياة في غيوم كوكب الزهرة

2020/09/14 | 20:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف علماء الفلك عينات من غاز الفوسفين في الغلاف الجوي السميك لكوكب الزهرة، الذي يرجح أن يكون مصدره حيويا، وفق دراسة نشرتها مجلة "نيتشر" العلمية، الاثنين.

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