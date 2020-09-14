16 شخصية: القائمة الكاملة لأسماء المكلفين الجدد بإدارة المناصب العليا

2020/09/14 | 20:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اجرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأثنين، تغييرات كبيرة في عدد من المناصب المهمة، حيث شملت 16 شخصية في مناصب عليا. وحصل "ناس" (14 ايلول 2020)، على نسخة من وثيقة، شملت التغييرات التي اجراها الكاظمي في عدد من الهيئات والمصارف والامانة ووكالات عدد من الوزارات.

وتضمنت الوثيقة التغيبرات التالية:

مصطفى غالب مخيف - محافظاً للبنك المركزي

منهل عزيز رؤوف الحبوبي- أميناً للعاصمة

سامي المسعودي – رئيس هيئة الحج والعمرة

علاء جواد كاظم – رئيس هيئة النزاهة

سالم جواد عبد الهادي الجلبي- رئيس المصرف العراقي للتجارة

فيصل وسام – رئيس هيئة الاوراق المالية

سهى داود الياس النجار – رئيس هيئة الاستثمار

نزار قحطان حسن التميمي – وكيل وزير الكهرباء لشؤون التوزيع والنقل

طالب عبد الله – الوكيل الفني في وزارة النقل

حسين حسب عبد الحسين – الوكيل الاداري والمالي في وزارة الداخلية

عبير مهدي محسن الجلبي – وكيل وزير العمل للشؤون الاجتماعية

احمد حميد شرقي فرحان - وكيل وزير العمل لشؤون العمل

عبد الرحمن حسن خالد – وكيل وزير الشباب والرياضة

خالد العبيدي – وكيل رئيس جهاز المخابرات لشؤون العمليات

فالح يونس حسن جدوع- وكيل رئيس جهاز الامن الوطني للشؤون الادارية

كريم حسين علي النوري- وكيل وزير الهجرة والمهجرين.

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