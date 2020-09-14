ارتفاع إصابات كورونا في الأردن والحكومة تقرر إغلاق معظم المرافق أسبوعين

2020/09/14 | 21:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر تسجيل 214 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما أعلنت الحكومة عن إغلاق البلاد لمدة 14 يوما.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة إن الحكومة اتخذت قرارات جديدة تبدأ اعتبارا من يوم الخميس المقبل 17 سبتمبر ولمدة أسبوعين، تتمثل بتعليق دوام غالبية المدارس الحكومية والخاصة لمدة أسبوعين.

كما سيتم إغلاق صالات المطاعم والمقاهي لمدة أسبوعين، على أن يقتصر تقديم الخدمات عبر التوصيل، وإغلاق الأسواق الشعبية في المملكة نظرا للتزاحم والاكتظاظ.

كذلك، سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد مقيمي التجمعات كالأفراح والأعراس وبيوت العزاء وغيرها من التجمعات التي نجم عنها عشرات الإصابات بمختلف محافظات المملكة، وسيتم توقيف المخالف 14 يوما.



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