2020/09/14 | 21:04 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. الكاظمي يكلف فيصل الهيمص رئيساً لهيأة الأوراق المالية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. الكاظمي يكلف فيصل الهيمص رئيساً لهيأة الأوراق المالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).