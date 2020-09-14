الخارجية تبحث مع مسؤول كوري مستجدات الاتفاقيات المقترح إبرامها بين البلدين

2020/09/14 | 21:04 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} بحث رئيس الدائرة القانونيّة وكالة في وزارة الخارجية، عبد الحكيم القصاب، مع نائب رئيس البعثة الكوريّة في العراق جونغ إيل هان الاتفاقيات المقترح إبرامها بين البلدين.وذكر بيان للوزارة، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" الجانبين بحثا آخر مُستجدّات مُذكّرات التفاهم والاتفاقيّات المُقترَح إبرامها بين البلدين". وأوضح القصاب خلال اللقاء أنّ" الوزارة تُتابع مع الجهات العراقيّة المُختصّة لغرض تيسير توقيعها بين الجانبين".وفاء الفتلاوي شارك إذا أردت

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