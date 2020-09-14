حجم العجز الحقيقي في الموازنة.. تفاوت غير مسبوق بين الايرادات والمدفوعات

2020/09/14 | 21:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 28 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

كشف مصدر حكومي عن حجم العجز في موازنة العام الحالي والقروض الداخلية والخارجية.

وقال المصدر للوكالة الرسمية في تصريح تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (14 ايلول 2020) ، إن "مشروع قانون الموازنة للعام الحالي المصوت عليه يبلغ نحو 148 تريليون دينار بعجز يقدر بـ 81 تريليونا"، مبينا أن "نصوص موازنة العام الحالي لا تختلف عن النصوص في موازنة 2019".

وأضاف، أن "إجمالي الإيرادات النفطية وغير النفطية في موازنة 2020 يقدر بـ 67 تريليونا لمدة سنة"، مبينا أن عملية الإنفاق للأشهر الـ 3 المقبلة تتم من خلال الموازنة".

وأشار إلى أن "الاقتراض الداخلي والخارجي الجديد في موازنة 2020 يبلغ 27 تريليونا لغرض سد النفقات".

وكان المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء، أحمد ملا طلال، أكد اليوم الاثنين، أن موازنة 2020 أمنت رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية، فيما أشار إلى أن موازنة 2021 في طور الإعداد.

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