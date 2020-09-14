شروط عودة أداء مناسك العمرة

2020/09/14 | 21:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أعلنت وزارة الداخلية السعودية إعادة السماح بأداء العمرة تدريجيا، مع فتح الباب أمام معتمري الداخل بأعداد محدودة كمرحلة أولى وفق إجراءات وشروط تنظيمية.وبحسب صحيفة “عكاظ” السعودية، تتمثل الشروط في حصول الراغب في أداء العمرة على “تصريح أداء” من الجهة المعنية.ومن المقرر أن يتم بناء خطة العودة التدريجية للعمرة عبر تطبيق إلكتروني […]

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