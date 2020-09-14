البارزاني وتولر يبحثان التنسيق الأمني بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة

2020/09/14 | 21:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور البارزاني مع السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر والوفد المرافق له مستجدات الأوضاع في العراق، مسلطا الضوء على الوضع غير المرغوب فيه في المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم،

وعبّر البارزاني عن قلقه إزاء التصرفات التي تمارس بحق المواطنين الكرد في تلك المناطق، مشيراً إلى التهديدات المستمرة لتنظيم داعش، ومشدداً على ضرورة التنسيق الأمني بين قوات البيشمركة والجيش العراقي.

بدوره، أبدى السفير الأميركي استعداد بلاده لتعزيز التعاون الاقتصادي بين إقليم كردستان والولايات المتحدة، وحث المستثمرين الأميركيين على الاستثمار في إقليم كردستان.

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