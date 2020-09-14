الحكومة العراقية تعلن

2020/09/14 | 21:16 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلن أحمد ملا طلال المتحدث باسم رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، الإثنين "تحديد أشخاص" على صلة بقضية اغتيال هشام الهاشمي، فيما رجح أن تشهد الأيام القليلة المقبلة "الإطاحة" بشخصيات كبيرة بتهم تتعلق بالفساد.

وقال ملا طلال في مؤتمر صحافي عقده في القصر الحكومي، 13 أيلول/سبتمبر، عقب تصويت مجلس الوزراء على قانون الموازنة لعام 2020، إن "التحقيقات في عمليات الاغتيال التي طالت ناشطين، وخاصة الباحث السياسي هشام الهاشمي، متواصلة"، مضيفًا "قد يكون الكلام غير مقنع، إذ طالت التحقيقات لأكثر من شهرين ونصف مع عدم تقديم أية معلومة".

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وبين ملا طلال، "قد قلنا سابقًا أن القضية شائكة ومعقدة وخيوطها كثيرة، ومازالت الأجهزة تتابع بدقة هذا الموضوع، وأي بوح في ما يتعلق بقضية الهاشمي ونشطاء البصرة قد تضع التحقيق على المحك وتعرقل سير التحقيق".

وتابع المتحدث باسم الكاظمي، "قد يكون هناك معلومات لكن لا يمكن الإدلاء بها للإعلام أو حتى طرحها داخل بعض المؤسسات الأمنية، لأن هناك أبعاد أخرى خاصة في ما يتعلق بقضية هشام الهاشمي".

وأكد ملا طلال، التوصل إلى "خيوط في قضية الهاشمي زتحديد بعض الأشخاص"، مستدركًا بالقول "لكن هناك تعقيد أكبر ولا يمكن البوح بمعلومات أكثر، والقضية متابعة وبدقة من قبل أكبر الأجهزة الأمنية في البلاد".

وفي ذات السياق المرتبط باللجنة العليا التي أعلن الكاظمي تشكيلها للتحقيق في ملفات الفساد و"الجرائم الكبرى"، قال ملا طلال إن "الحكومة ماضية في موضوع محاربة الفساد وقريبًا ستسمعون أخبار عن نشاط هذه اللجنة وستسمعون بأسماء مهمة قد يطاح بها من قبل هذه اللجنة وتحال إلى القضاء بملفات فساد معينة".

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