لجنة برلمانية تتفق مع وزيرالنفط على تعيين المهندسين بجميع الاختصاصات بعد اقرار الموازنة

2020/09/14 | 21:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية هيبت الحلبوسي، اليوم الاثنين، ان وزير النفط احسان عبد الجبار وافق على تعيين المهندسين في جميع الاختصاصات بعد اقرار الموازنة الاتحادية.

وقال الحلبوسي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “اليوم وخـلال استضافة وزير النفط احسان عبد الجبار، تم الاتفـاق مع الوزارة لتعييـن كافـة المهندسين وبجميع الاختصاصات بعـد إقرار الموازنة الاتحادية وعلـى ضوء الدرجات الوظيفية الممنوحـة لوزارة النفـط”.

واشار الى انه “وفقا الى هذا الاتفاق تم تسليم كتاب رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية بخصوص المعتصمين أمام وزارة النفط مع القوائم المرفقة بالاسماء إلى الوزير لاتخاذ مايلزم بخصوص ضمان حقوق المعتصمين بعد اقرار الموازنة”.

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