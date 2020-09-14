بالوثيقة: الكاظمي يجري 15 تغييراً في مناصب عليا وتوضيح للمناصب السابقة لبعض المعينين

2020/09/14 | 21:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حصلت بغداد اليوم على وثيقة ، اوضحت اجراء تغييرات شملت 15 من المناصب العليا في الدولة بأوامر من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

الاسماء المعينة كاملةً مبينة تفاصيلها في أدناه داخل الخبر.

وكان عضو ائتلاف دولة القانون، كاطع الركابي رأى، الإثنين، 14 أيلول، 2020، ان التعينات التي اجراها رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في المناصب العليا هذا اليوم، تمثل انتكاسة سياسية كبيرة، وتكريسا لمبدأ المحاصصة الطائفية والحزبية، وفقا لقوله.وقال الركابي، إن "التي اصدرها الكاظمي بعد مرور 12 ساعة على بيان المرجعية جاءت لتكريس مبدأ المحاصصة الحزبية والطائفية، وهي بمثابة انتكاسة سياسية لكل الفئات المجتمعية المطالبة بالإصلاح".واضاف أن "الجميع كان يأمل بأن تأتي التعيينات الاخيرة بعيدا عن اطر المحاصصة".بعدها علق حزب الوفاق الوطني العراقي بزعامة اياد علاوي، على التعيينات الجديدة التي اصدرها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بالمناصب العليا، فيما اشار الى انها تكشف الستار عن زيف ادعاءات الاصلاح الحكومي.وذكر الحزب في بيان: "ونحن على اعتاب عامٍ كامل من انطلاق الحراك الشعبي السلمي المطالب بالاصلاح، والذي انتفض ضد الانحراف الذي شاب العملية السياسية وما تسببت به سياسات المحاصصة من تردٍ كبير للواقع السياسي والامني والخدمي والصحي، نُفاجأ اليوم بقائمة تعيينات جديدة ترتكز الى ذات المبدأ المقيت، بالاضافة الى ان اختيار بعض الاسماء جاء بعيداً عن اسس الكفاءة والتخصص، في تحدٍ فاضح لارادة شعبنا وتضحيات ابنائه في ساحات التظاهر، ليكشف الستار عن زيف الادعاءات والتصريحات التي تصدر من هنا وهناك حول الاصلاح الحكومي المزعوم".واضاف: "لقد حذرنا مراراً من خطورة استمرار المحاصصة -باشكالها- في تولي المناصب الحكومية واننا وفي هذا الظرف الحرج والحساس الذي يعيشه العراق وتعيشه المنطقة بأمس الحاجة الى تحقيق مصالحة وطنية حقيقية، عملنا وما نزال نعمل عليها حتى اللحظة".وختم بيانه بالقول: "نؤكد ان العراق لن يستقر مالم يتم استئصال هذا الوباء المرير الذي دمر البلاد وأنهك اهلها، ولا سبيل لذلك سوى بتلبية المطالب الحقة للمتظاهرين السلميين، بالاضافة الى الكشف عن قتلتهم وحماة القتلة".

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