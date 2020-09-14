حددت موعدهما.. الصحة العراقية تتوقع موجتين ثانية وثالثة وتُعلن عن تطورٍ مهمٍ ومُـشجِـع

2020/09/14 | 21:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

توقع وكيل وزارة الصحة، حازم الجميلي، الإثنين، 14 أيلول، 2020، موجتين ثانية وثالثة من وباء كورونا قد تضرب البلاد في الفترة المقبلة، فيما وجه رسالة للمواطنين.

سوجلت وزارة الصحة اليوم أعلى حصيلة يومية بعدد المتعافين بلغت 4427 حالة.

وقال الجميلي في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم) إن "اعداد الشفاء من فيروس كورونا في العراق هي من بين الأعلى عالميا، فضلا عن تراجع اعداد الوفيات بشكل كبير في البلاد، بسبب تحسن الخدمات وتوفير جميع ‏الادوية التي يحتاجها المصابون وأجهزة التنفس والأوكسجين".

واضاف أن "من المتوقع ان تكون هناك موجتان ثانية وثالثة من فيروس كورونا وفقاً لما اشارت اليه منظمة الصحة العالمية في الخريف والشتاء المقبلين ‏نتيجة انخفاض درجات الحرارة"، مبينا أن "المواطنين مطالبون بالالتزام بوصايا وزارة الصحة لعبور الخطر ".

وتابع أن "وزارة الصحة مستعدة لمواجهة أي موجة جديدة في الايام المقبلة، من خلال إضافة 8 الاف سرير جديد، وأجهزة تنفس وأدوية كافية للحالات الطارئة".

وفي وقت سابق، توقع المتخصص بطب الأسرة احمد الرديني، الاثنين (14 أيلول 2020)، استمرار خطر وباء كورونا لسنة او سنتين اضافيتين، فيما كشف عن السبب المباشر في زيادة اصابات الفيروس في الفترة الأخيرة.

وقال الرديني في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "هناك زيادة في الإنتشار يقابلها ضعف في الفيروس وفاعليته وهذا ما يفسر تراجع نسبة الوفيات لكن بالمقابل الإصابات تزداد، وهناك إصابات تحدث في عوائل كاملة بدون أعراض وأيضاً رغم حدوث تجمعات فأنه لم تحدث إصابات جماعية بعدد كبير".

وأضاف، أن "الشارع العراقي يتجاهل خطر كورونا ولا يتقيد بشروط الوقاية ويحضر تجمعات كبيرة وهذا كله يشير الى السبب المباشر في زيادة عدد الإصابات، ونخشى من أن يكون الشتاء قاسياً على العراقيين لأن الفيروسات تنشط في الأجواء المعتدلة والباردة".

وتابع "معدل الأصابات قياساً بعدد المسوحات يصل تقريباً إلى 10% وواقع الحال يشير إلى أن عدد الإصابات الواقعي يقل بكثير عن العدد المسجل لان كثيرين إصاباتهم خفيفة ولا يراجعون المستشفيات، ويجب أن نتكيف مع الوضع الحالي ونسمح للإقتصاد بالتحرك لكن مع التزام الوقاية الشخصية لإن خطر كورونا ربما يستمر لسنة او سنتين اضافيتين".

وكانت وزارة الصحة العراقية أوضحت، الاثنين (14 أيلول 2020)، حقيقة المعلومات التي تتحدث عن ضعف فيروس كورونا، فيما بشرت المواطنين بشأن أرقام الإصابات وحالات الشفاء.

وقال مدير عام الصحة العامة في الوزارة، رياض الحلفي، في تصريح صحفي، إن "الفيروس قد ينتشر بين أشخاص يحملونه من دون أن تظهر عليهم أعراض العدوى، إلا أنه ما زال من المبكر الجزم بضعف الفيروس".

وأضاف، أنه "لا يوجد اي دليل علمي يثبت أن فيروس كورونا المستجد يتغير، سواء في طريقة انتقاله أو من جانب شدة الاصابة التي يسببها، وحتى التجارب ما زالت مستمرة لتوفير اللقاح أو العلاج المناسب، حيث تظهر مع كل دراسة عالمية معلومات علمية حديثة عن طبيعة الجائحة تساعد الخبراء على فهمه بطريقة أفضل والاقتراب منه بشكل جديد لتخليص العالم من شدته."

وأوضح الحلفي، ان "التعايش مع الفيروس سيستمر، ولا نعلم متى ينتهي، اما ارقام الاصابات المعلنة فقد اصبحت اقل حدة يقابلها تصاعد في حالات الشفاء، لهذا قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة بسبب الظروف الاقتصادية التي يعاني منها المجتمع اتخاذ اجراءات بافتتاح المطاعم ودور العبادة والمولات وغيرها مع الالتزام بالشروط والاجراءات الوقائية الشخصية من أجل ضمان السيطرة على كورونا".

وأكد، أن "الموجة التالية للجائحة بانت من ارتفاع عدد الاصابات في اوروبا، وتصاعد معدلات الوفيات في بريطانيا، وهذا مؤشر خطير بقدوم موجة موسمية جديدة تشكل تهديدا على الامن الصحي في جميع انحاء العالم، والحل يكمن بضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية، خاصة في ما يتعلق بالتباعد الاجتماعي وترك المسافات وغسل اليدين وارتداء الكمامات وتهوية الغرف المغلقة كل نصف ساعة على الأقل، لحين اكتشاف لقاح يغير مساره".

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