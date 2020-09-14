ايران تستعد لاطلاق القمر الصناعي

2020/09/14 | 21:18 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الايراني محمد جواد آذري جهرمي انهاء الاختبارات على أحدث قمر صناعي ايراني "بارس 1"، وسيتم تسليمه الاسبوع المقبل الى منظمة الفضاء الايرانية تمهيدا لاطلاقه.وقال الوزير اذري جهرمي خلال مراسم التعريف بإنجازات توطين المعدات المتطورة لشبكة المعلومات الوطنية التي اقيمت اليوم بشكل افتراضي بمعهد بحوث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحسب الاعلام الايراني الرسمي:" اكتمل الاداء التجريبي على اداء القمر الصناعي "بارس 1" ، باعتباره أكثر الأقمار الصناعية تقدمًا للاستشعار عن بعد في البلاد ، في معهد أبحاث الفضاء الإيراني، وسيُسلم إلى منظمة الفضاء الأسبوع المقبل ".واضاف الوزير الايراني:" يعكف المتخصصون والعلماء والباحثون في معهد أبحاث الفضاء الإيراني أيضا على تصميم وبناء قمر الاتصالات "ناهيد 2"./انتهى2

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