تسجيل حالتي وفاة و 214 اصابة جديدة بفيروس كورونا بالاردن

2020/09/14 | 21:18 - المصدر: وكالة نينا

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عمان/نينا/اعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر عن تسجيل 214 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الاردن اليوم منها 204 اصابات محلية والاخرى لمواطنين قادمين من خارج المملكة، بالاضافة الى حالتي وفاة.واشار الدكتور جابر في تصريحات صحفية الى تسجيل 49 حالة شفاء، مبينا ان اجمالي عدد الاصابات في الاردن ومنذ بدء الجائحة وصل الى 3276 حالة.وفي السياق قررت الحكومة الأردنية اليوم إغلاق المدارس والمساجد والمطاعم والمقاهي والأسواق الشعبية لمدة اسبوعين بعد تسجيل أرقام قياسية بالإصابات بفيروس كورونا المستجد.وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني أمجد العضايلة ان مجلس الوزراء الاردني إتخذ جملة من القرارات والإجراءات الوقائية لحماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم وضبط إنتشار العدوى وذلك في ضوء إرتفاع الإصابات لمستويات غير مسبوقة.وأكد العضايلة إن "القرارات تتضمن إتخاذ إجراءات صارمة وتوقيف أي شخص يقيم الإحتفالات والافراح وبيوت العزاء لمدة 14 يوما، مشيرا إلى ان "تنظيم مثل هذه التجمعات نجم عنه ظهور عشرات الإصابات./انتهى

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