علي التميمي : يمكن الطعن بأوامر الكاظمي بالتعيين امام محكمة القضاء الاداري

2020/09/14 | 21:18 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد الخبير القانوني علي التميمي ان تعيين الدرجات الخاصة وفق الدستور العراقي في المواد ٦١ فقرة خامسا والمادة ٨٠ فقرة خامسا يقترحها مجلس الوزراء ويصوت عليها ويصادق عليها البرلمان .وقال في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه : اما من تم تعيينهم خارج هذه الصياغات أو في مرحلة تصريف الأعمال فإن للحكومة الجديدة ان تلغي هذه التعينات بذات طريقة التعيين وللمتضرر من الإلغاء اللجوء إلى القضاء الإداري والطعن في ذلك وهي جهة الطعن في قرارات حكومة تصريف الأعمال.واوضح التميمي : اما التعيينات بالوكالة فلا يوجد نص قانوني يتيح ذلك ويمكن للبرلمان ان يشرع قانونا خاصا بذلك يبين لنا مدة التعيين بالوكالة كان تكون شهر وايضا يحدد من هي هذه الدرجات الخاصة.ويمكن للبرلمان ان يكون له القول الفصل في هذا الموضوع ..../انتهى3

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