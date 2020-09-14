2020/09/14 | 21:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أكدت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، إعطاء الأولوية لتثبيت موظفي العقود والأجور على حركة الملاك خلال السنوات المتتالية، مستبعدة استيعاب الجميع خلال سنة، فيما أشارت إلى عدم وجود مشكلة في تشريع قرار 315 ووضع الضوابط الخاصة به.وقال رئيس اللجنة هيثم الجبوري في بيان تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”، إن “قرار 315 إذا […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية النيابية تؤكد اعطاء الأولوية لتثبيت موظفي العقود والأجور على حركة الملاك المركز الخبري الوطني.

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