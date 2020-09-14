منوتشين يدعو لإزالة المخاوف بشأن تقديم حزمة مساعدات جديدة للأميركيين

2020/09/14 | 21:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، الإثنين، إنه لا يجب أن تؤدي مخاوف المشرعين في الكونغرس من زيادة عجز الموازنة أو الميزانية العمومية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تأخير تمرير مساعدات للأميركيين من أجل التخفيف من تداعيات جائحة كورونا

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