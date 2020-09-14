وزيرا دفاع إسرائيل والبحرين يجريان أول اتصال هاتفي

2020/09/14 | 21:21 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحفيو رويترزدقائق للقراءة 1وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس - صورة من أرشيف رويترز.دبي (رويترز) - أجرى وزيرا دفاع البحرين وإسرائيل أول اتصال هاتفي معلن يوم الاثنين منذ أن اتفق بلديهما على تطبيع العلاقات.وقالت وكالة أنباء البحرين الرسمية ومتحدثة باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية إن وزير شؤون الدفاع البحريني الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي ونظيره وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس تحدثا بينما تستعد البحرين والإمارات العربية المتحدة لتوقيع اتفاقات مع إسرائيل في واشنطن يوم الثلاثاء.وجاء في بيان الوكالة “تم خلال الاتصال مناقشة أهمية (اتفاقية ابراهام) مع دولة إسرائيل للاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط، وتحدثا عن توقعاتهما المشتركة بإقامة شراكة وثيقة بين وزارتي الدفاع”.وذكر بيان صادر عن مكتب جانتس أنه دعا الوزير البحريني للقيام بزيارة رسمية إلى إسرائيل، واتفقا على مواصلة الحوار.وذكرت وكالة أنباء البحرين في وقت سابق يوم الاثنين أن وزير الصناعة والتجارة البحريني ووزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي تحدثا هاتفيا وناقشا التعاون التجاري والصناعي والسياحي بين البلدين.وقالت الوكالة “التعاون بين البلدين تحت مظلة السلام...سينعكس إيجابيا على اقتصاديات البلدين”.تغطية صحفية ماهر شميطلي ودان وليامز - إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير حسن عمار

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