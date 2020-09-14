سلف شخصية وتخفيض فوائد.. مصرف الرشيد يطلق تسهيلات لمنتسبي الدفاع

2020/09/14 | 21:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلن مصرف الرشيد، الاثنين، عن شمول منتسبي وزارة الدفاع بالسلف الشخصية وتخفيض الفوائد الى 5٪؜ وشمولهم بفترة امهال 3 اشهر للتسديد.



وذكر بيان للمصرف تلقى "ناس" نسخة منه، (14 ايلول 2020)، أنه "قرر شمول منتسبي وزارة الدفاع ممن وطّن راتبه مع المصرف بالسلف الشخصية".

ووجه مدير عام المصرف باسم عبد علي يوسف وفقا للبيان بـ"تقديم كافة التسهيلات لهم اسوة بوزارة الداخلية بتخفيض الفوائد وإلغاء كتاب التأييد والاكتفاء ب (شريط الراتب والايبان) وتسليم السلفة خلال أسبوعين من تاريخ التقديم علما ان المصرف دخل منافسا من حيث اعادة النظر بنسبة الفوائد وتخفيضها ومنح فترة إمهال 3 اشهر للتسديد"

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