وثيقة.. فيصل الهيمص رئيسا لهيئة الاوراق المالية

2020/09/14 | 21:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..على خلاف ما اعلن صباح اليوم كشفت وثيقة عن تكليف رئيس المصرف العراقي للتجارة فيصل الهيمص برئاسة هيئة الاوراق المالية.وجاء في الوثيقة وهي امر ديواني بالرقم 225 موقع من مدير مكتب رئيس الوزراء انهاء تكليف علاء عبد الحسين صالح الساعدي من مهام رئيس هيئة الأوراق المالية، ونقل فيصل وسام الهيمص من المصرف […]

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