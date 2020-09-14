2020/09/14 | 21:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة قائمة التغييرات التي اجراها الكاظمي اليوم لعدد من المناصب المهمة في الدولة يذكر ان وسائل اعلامية نشرت اليوم اسماء لعدد من المناصب والتي تبين فيما بعد انها غير صحيحة.هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..قائمة التغييرات التي اجراها الكاظمي لعدد من المناصب المهمة في الدولة المركز الخبري الوطني.

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