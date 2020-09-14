اصابة الفنان حسين نعمة بفيروس كورونا

2020/09/14 | 21:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /حيدر حسين المشرف/..اعلن مصدر مطلع ، اليوم الاثنين ، عن اصابة الفنان حسين نعمة واثنين من افراد عائلته بفيروس كورونا .وقال المصدر ان ” الفنان حسين نعمة في بداية مراحل الاصابة بالفيروس وحالته الصحية مستقرة “.واشار الى ان ” نعمة وعائلته يخضون للحجر المنزلي ويتلقون العلاج “.يذكر ان حسين نعمة من […]

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