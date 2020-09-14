عرض سيارة استثنائية لملك عربي للبيع

2020/09/14 | 21:33 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{دولية: الفرات نيوز} سيارة فورد من طراز إكسكيرجن، تعود سنة صنعها إلى 2005، زجاجها مقاوم للرصاص، وتحتوي العديد من التعديلات، يزعم الموقع الذي طرحها للبيع أنها كانت مملوكة للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.





السيارة التي قطعت مسافات لا تتجاوز 6500 كلم، معروضة للبيع بسعر لا يتجاوز 84 ألف دولار في السوق الأميركية، فيما كانت تكلفتها الأصلية أكثر من نصف مليون دولار، وتحديدا 650 ألف دولار، وفق موقع "ذا درايف" المتخصص بالسيارات.

وأرضية السيارة تم تعزيزها لمزيد من الحماية، وهي بمحرك "Triton V10" وبسعة 6.8 ليتر، وفيها كاميرات داخلية وخارجية، ومقاعدها الجلدية يمكنها تدليك الجالس عليها لمزيد من الراحة.

عمار المسعودي

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