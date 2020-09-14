عضو مفوضية سابق يقترح على الكاظمي أمرين يتعلقان بالانتخابات المبكرة

2020/09/14 | 21:33 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اقترح عضو مفوضية الانتخابات السابق، عادل اللامي، على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمرين مهمين يتعلقان بالانتخابات المبكرة.وقال اللامي {للفرات نيوز} ان" التعاقد مع الشركات لشراء اجهزة تسريع النتائج سيكلف الدولة اموالا كثيرة؛ لذا اقترح الغائه والاعتماد على الية العد والفرز اليدوي لخفض النفقات وكمطلب جماهيري".كما اقترح اللامي" الغاء انتخابات الخارج التي لا تجدي نفعاً ونسبة المشاركة فيها لا تتجاوز الـ10%".بحسب قولهواضاف ان" السقف المالي استنادا الى تجارب سابقة من 250-300 مليون دولار لاجراء الانتخابات؛ لكن نستطيع ضغطها من خلال الاعتماد على بعض المواد اللوجستية محلياً".وتعليقاً على بيان المرجعية العليا بشأن اجراء انتخابات نزيهة وعادلة قال اللامي" اصبح لزما على مجلس النواب تشريع قانون الانتخابات لكن بشرط المرجعية ان يكون قانونا عادلا ومنصفا ولا يجير لمصالح شخصية او اطراف سياسية بعينها".وبين ان" المرجعية ايدت مطالب المتظاهرين بالترشيح الفردي والدوائر بعدد مقاعد مجلس النواب وكل ماعدا هذا يكون لمصالح الاطراف السياسية".فيما شدد اللامي، على" اهمية تضمين النظام الانتخابي وشكله في الدستور اسوة بالدول لضمان عدم التلاعب به حسب اهواء الكتل السياسية"، مستدركاً" القانون العادل لابد ان يكتب من قبل مختصين مستقلين بمجال الانتخابات".واختتم عضو مفوضية الانتخابات السابق حديثه بالقول ان" المفوضية امامها متسع من الوقت للاستعداد لاجراء الانتخابات المبكرة"، ناصحاً الحكومة" تزويدها بالاموال الازمة لفتح مراكز تسجيل الناخبين وكسب الوقت واعطاء فرصة اكبر للجماهير بتحديث بياناتهم وفق البطاقات البايومترية التي تقلل من عمليات التزوير".وفاء الفتلاوي شارك إذا أردت

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