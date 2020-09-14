رئيس تحالف الفتح يعلن براءته من الدرجات الخاصة التي تمّ الاعلان عنها اليوم

2020/09/14 | 21:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الاثنين، براءته من الدرجات الخاصة التي تمّ الاعلان عنها اليوم.

وقال العامري في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إن “الدرجات الخاصة التي تمّ اطلاقها هذا اليوم، وكثر الحديث حولها على أنها عودة إلى المحاصصة، يعلن تحالف الفتح براءته منها ، وأنه لا علم له بها”، مبينا ان الشيخ سامي المسعودي فإنه معين وكالةً من زمن رئيس الوزراء السابق ، وإذا كان رئيس الوزراء الحالي يريد أن يجامل الفتح بهذا التعيين فالشيخ المسعودي أكبر من هذا الأمر”.

واضاف العامري، أن “تحالف الفتح منذ البداية أعلن مراراً وتكراراً أن كل ما يريده من هذه الحكومة أمران، الأول جدولة انسحاب القوات الامريكية في أقرب فرصة ممكنة، والثاني إعادة هيبة الدولة وخلق المناخات المناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة بعيداً عن تأثير المال والسلاح”.

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