2020/09/14 | 21:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إن الدرجات الخاصة التي تمّ اطلاقها هذا اليوم ، وكثر الحديث حولها على أنها عودة إلى المحاصصة، يعلن تحالف الفتح براءته منها ، وأنه لا علم له بها ، وأمّا الأخ الشيخ سامي المسعودي فإنه معين وكالةً من زمن السيد رئيس الوزراء السابق ، وإذا كان رئيس الوزراء الحالي يريد أن يجامل الفتح بهذا التعيين […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفتح يصدر بيانا بشأن الدرجات الخاصة التي اعلنت اليوم المركز الخبري الوطني.

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