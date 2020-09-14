الشابندر: الكاظمي يجري التعيينات بالاتفاق مع اطراف المحاصصة للحفاظ على منصبه

2020/09/14 | 21:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..عدّ السياسي العراقي والنائب السابق عزت الشابندر التعيينات التي اعلن عنها اليوم والمتعلقة برئاسة الهيئات المستقلة ومراكز امنية واقتصادية تكريسا للمحاصصة، ومحاولة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للاستمرار بمنصبه.وقال الشابندر في تغريدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم “بفيضٍ من التقدير و الالتزام بتوجيهات المرجعية الرشيدة وبعد ساعات معدودة فقط […]

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