سياسي يعلق بشأن دفاع عبدالزهرة عن أمانة بغداد واتهامها بالفساد

2020/09/14 | 21:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

علق السياسي المستقل، ليث شبر، الأثنين، بشأن دفاع المتحدث بإسم أمانة بغداد حكيم عبدالزهرة عنها واتهامها بالفساد.

وكتب شبر تغريدة نشرها على "تويتر" وتابعها "ديجيتال ميديا إن آر تي"، اليوم، (14 أيلول 2020): "وهل تحتاج أمانة بغداد متحدثا يدافع عنها فماشاء الله العمران والنظافة والجمال والجسور المعلقة والقطارات والخدمات والمراكز الترفيهية وشواطىء دجلة والسفن والاهتمام بالآثار وباصات السواح جعلت من بغداد قبلة لكل العالم بحيث يدخلها سنويا 10 مليون سائح فليش تكذبون عليهم وتكولون فاسدين".

#العراق

في لقاء ثاني المتحدث بإسم امانة بغداد (حكيم عبدالزهرة) يتجاوز على المواطنين وعلى الإعلامي ماجد سليم...



@MAKadhimi pic.twitter.com/kmqIDVdO6Q

— Mustafa AL Dulaimi (@Mustafa9D9lai8) September 14, 2020

وفي وقت سابق من اليوم الأثنين، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين، مقطع فيديو يظهر فيه مدير الإعلام والعلاقات في امانة بغداد، حكيم عبدالزهرة، وهو يشتم أحد المتصلين على الهواء، وذلك خلال استضافته في برنامج بإحدى القنوات الفضائية.

وبحسب الفيديو المنشور، الذي تابعه ديجيتال ميديا إن آر تي، اليوم، 14 أيلول 2020، فقد اشتكى أحد المواطنين خلال مداخلة هاتفية مع البرنامج الذي استضاف مدير الإعلام والعلاقات في امانة بغداد، حكيم عبدالزهرة، من سوء الخدمات في شوارع العاصمة بغداد، والأرصفة المكسرة وبان أمانة العاصمة رغم المخصصات منذ العام 2003 لم تقم بتقديم الخدمات المطلوبة، حيث قارن ذلك بالتطور والخدمات في شوارع مدن الأنبار التي كانت تحت سيطرة داعش وتم تدميرها في العام 2014.

وأضاف المواطن خلال اتصاله بانه "لا يوجد أمانة لبغداد لانها لم تفعل شيئا سوى جباية الضرائب من المواطنين، وتساءل عن الخدمات المقدمة والشوارع التي تم تبليطها".

ووفقا لمقطع الفيديو، فان عبدالزهرة، ثار غضبه عند سماعه شكوى ذلك المواطن وقاطعه بالقول "لا تتجاوز أبدا سأطيح حظك، مهددا إياه بعدم التجاوز أكثر من مرة"، ورد عليه قائلا "خدم نشتغل عند الخلفوك، أطيح حظك، إذا حجيت حجاية زايدة".

بعد ذلك أفاد عبد الزهرة، خلال البرنامج بأن على ذلك المواطن عدم التجاوز وبأنه كان عليه أن يتكلم بأدب، مبينا ان "الذي سيخرج عن الأدب سيتم الرد عليه بشدة".

وأوضح، انه "رد على المواطن لأنه أخطأ في نهاية حديثه ، وهو مستعد لسماع الشكوى لمدة ساعتين شرط عدم التجاوز".

وتابع عبدالزهرة بالقول "المواطن قال إنه لا يوجد شارع مبلط وانا قدمت من مطار بغداد وشاهدت شارع المطار، كما انه مر بشارع صلاح الدين الأيوبي وهو من أفضل الشوارع التي نفذتها أمانة بغداد".

وأكد، أن "أمانة بغداد عملت منذ أكثر من سنتين في تغيير 76% من شبكات المياه في العاصمة، وغيرت شبكات المجاري ونصبت 11 مجسرا ووفرت 4 ملايين متر مكعب من الماء الصالح للشرب، كما ان منطقة الزعفرانية وفيها 24 محلة تم تبليط شوارعها وتنفيذ مشاريع مياه ومجاري فيها".

هذا گدام التلفزيون وهيچ سوه بالمواطن،فكيف لو رايح المواطن لمكتبه🥴

والله مسؤول....وگلبه چبير🥺 pic.twitter.com/2FrwrjPgZE

— MUNQITH DAGHER الدين شأني والوطن شأننا (@MUNQITHDAGHER) September 14, 2020

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