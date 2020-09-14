الشرطة تعتقل ابا ارتكب فعلا شائنا مع ابنته في محافظة عراقية

2020/09/14 | 21:35 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت شرطة محافظة كركوك، الاثنين، القبض على اب متهم بإغتصاب ابنته.

وذكرت شرطة كركوك في بيان، اليوم (14 ايلول 2020)، ان "الضحية (ھ.م.ج.ع) ادلت بتفاصيل الفعل المروع بعد محاولتها الانتحار من على جسر كركوك و تدخلت الشرطة لمنعها وانقاذها".

واضافت، ان "الاب يبلغ 45 عاما فيما تبلغ الابنة 18 عاما".

واوضحت، انه "بعد استحصال الموافقات الاصولية القضائية القي القبض على الأب واعترف واقر امام قاضي التحقيق بالجرائم واغتصاب ابنته الصغرى".

وتابعت، ان "الاب اعترف ايضا بمحاولته مسبقا إغتصاب ابنته الكبرى لكنها رفضت".





يذكر ان ام الضحية طريحة الفراش ومصابة بمرض السرطان منذ سنوات.

ا.ح

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