2020/09/14 | 21:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسالة الأهوار إلى السيد رئيس الوزراء – نعيم عبد مهلهل منذ ان باشرت معلما في مدارس أهوار قضاء الجبايش وهذا المكان يسكن هاجس احلام المكان وبيئته بالنسبة لمشاعر تلك الذكريات التي قضيتها هناك عند امكنه الماء والقصب والسمك والمشاحيف والطيور القادمة من كل جهات الأرض لتقضي شتائها في المكان الذي يقال ان الطوفان ابتدأ منه […]

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