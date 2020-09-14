2020/09/14 | 21:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خارطة طريق لإنقاذ العراق من أزماته ووضع مطالب الشعب موضع التنفيذ مراقبون: السيستاني يدعم توجّهات الكاظمي بغداد – عبد اللطيف الموسوي وصف مراقبون بيان المرجع الديني السيد علي السيستاني، بخارطة طريق تضع الامور في نصابها الصحيح ازاء مطالب الشعب، وعدوا المحاور التي وردت فيها خلال استقبال السيستاني ممثلة الامم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت، دعما […]

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