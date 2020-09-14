2020/09/14 | 21:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوبك تحتفل بذكرى مرور 60 عاماً على تأسيسها ببغداد باركيندو يشيد بدور العراق في تأسيس المنظمة بغداد – الزمان أكد وزير النفط إحسان عبد الجبار إسماعيل على الدور الكبير والمؤثر لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك في أستقرار الاسواق النفطية العالمية ، وان العراق يتطلع دائماً الى تحقيق مزيد من التعاون مع المنتجين الاعضاء في المنظمة […]

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