باركيندو  يشيد بدور العراق في تأسيس المنظمة 


باركيندو  يشيد بدور العراق في تأسيس المنظمة 
2020/09/14 | 21:42 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أوبك تحتفل بذكرى مرور 60 عاماً على تأسيسها ببغداد باركيندو  يشيد بدور العراق في تأسيس المنظمة بغداد –  الزمان أكد وزير النفط إحسان عبد الجبار إسماعيل على الدور الكبير والمؤثر لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك في أستقرار الاسواق النفطية العالمية ، وان العراق يتطلع دائماً الى تحقيق مزيد من التعاون مع المنتجين الاعضاء في المنظمة  […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باركيندو  يشيد بدور العراق في تأسيس المنظمة ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (باركيندو  يشيد بدور العراق في تأسيس المنظمة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).

واصل القراءة على الزمان
Sponsored Links