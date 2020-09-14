بالوثيقة.. تغييرات في عدد من المناصب الحكومية

2020/09/14 | 21:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تنشر “تقدم”، وثيقة تتضمن اجراء تغييرات في عدد من المناصب الحكومية.وأدناه نص الوثيقة:

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