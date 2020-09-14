محلل سياسي: الاصلاح الحقيقي لا يأتي من داخل الطبقة السياسية

2020/09/14 | 21:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..أكد المحلل السياسي ورئيس مركز كلواذا للدراسات وقياس الرأي العام في العراق باسل حسين،ان الإصلاح الحقيقي لا يمكن أن يأتي من داخل الطبقة السياسية في العراق.وقال حسين في تغريدة على صفحته في موقع تويتر أن “التعيينات الجديدة تؤكد ما نقوله دائما أن (المناصب عبارة عن ناد مغلق للاحزاب) وتدوير للفشل”ز وأضاف “أن الاصلاح […]

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