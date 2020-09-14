نائب يرصد 3 سلبيات في تعيينات الكاظمي ويؤكد: مثيرة للجدل

2020/09/14 | 21:47 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

رصد عضو تحالف الفتح النائب محمد البلداوي، الاثنين، 3 سلبيات في التعيينات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال البلداوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” التعيينات الاخيرة لرئيس الوزراء اثارت الكثير من الجدل خاصة وانها تضمنت اسماء معروفة انتماءتهم السياسية بالاضافة الى وجود اسماء جرى تدويرها رغم اثارت ملفات فساد مالي واداري ناهيك عن وجود اسماء لديها ملفات في المسائلة والعدالة”.

واضاف، ان “حكومة الكاظمي عليها تدقيق الاسماء في اختياراتها للمناصب الحكومية متسائلا كيف تضع الحكومة مكافحة الفساد في مقدمة اولوياتها وتاتي بشخصيات عليها ملفات وكيف تقضي على المحاصصة وسيطرة الاحزاب وتاتي بشخصيات واضحة انتماءاتهم للقوى والكتل السياسية”.

وكانت تعيينات الكاظمي اثارت جدلا واسعا في الاوساط العراقية بسبب الاسماء التي ينتمي اغلبها الى قوى وتيارات سياسية معروفة.



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