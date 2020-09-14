رئيس تحالف الفتح يوضح موقف تحالفه من التعيينات والتغييرات الجديدة في المناصب

2020/09/14 | 21:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

اوضح رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الاثنين، موقف تحالفه من التغييرات التي اجراها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في مفاصل الدولة.

وقال العامري في بيان تلقته /المعلومة/، ان “الدرجات الخاصة التي تمّ اطلاقها هذا اليوم، وكثر الحديث حولها على أنها عودة إلى المحاصصة، وبهذا فأن تحالف الفتح يعلن براءته منها ، وأنه لا علم له بها”.

واضاف ان “ما يتعلق بالأخ الشيخ سامي المسعودي فإنه معين وكالةً من زمن رئيس الوزراء السابق، وإذا كان رئيس الوزراء الحالي يريد أن يجامل الفتح بهذا التعيين فالأخ الشيخ المسعودي أكبر من هذا الأمر”.

واوضح ان “تحالف الفتح منذ البداية أعلن مراراً وتكراراً أن كل ما يريده من هذه الحكومة أمران: الأول جدولة انسحاب القوات الامريكية في أقرب فرصة ممكنة، والثاني إعادة هيبة الدولة وخلق المناخات المناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة بعيداً عن تأثير المال والسلاح”.



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