العامري يتبرأ من تعيينات الدرجات الخاصة

2020/09/14 | 21:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..اعلن رئيس تحالف الفتح هادي العامري عن براءة التحالف من التعيينات التي أعلنت اليوم للدرجات الخاصة، مؤكدا بأنه “لا علم له بها”.وقال العامري في بيان أصدره مساء اليوم “إن الدرجات الخاصة التي تمّ اطلاقها هذا اليوم ، وكثر الحديث حولها على أنها عودة إلى المحاصصة، يعلن تحالف الفتح براءته منها ، وأنه لا […]

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