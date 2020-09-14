ديالى.. كورونا يشل ’’طريق الموت’’ ويحقق ما عجز عنه المسؤولون

2020/09/14 | 21:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

يحصد طريق كركوك - بغداد وكما يعرف بـ "طريق الموت"، أرواح المواطنين بحوادث سير تقع بشكل شبه يومي عليه ولسنوات عديدة، لكن بعد ظهور فيروس كورونا وتداعياته السلبية كان للطريق وضع اخر ينظر اليه البعض بالايجابي كونه اسهم في خفض معدل الضحايا بنسبة 50% خلال النصف الاول من العام الجاري.مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي قال في حديث لـ (بغداد اليوم) ان "الحصيلة الرسمية لضحايا الحوادث على طريق العظيم خلال النصف الاول من العام الجاري 2020 بلغت مصرع 25 مدنيا واصابة 144 اخرين"، لافتا الى ان "الاحصائية مرتفعة وتظهر بالفعل خطورة الطريق".

من جهته، قال رئيس مجلس ناحية العظيم (60 كم شمال بعقوبة) محمد الضيفان العبيدي، إن "الاحصائية منخفضة بنسبة 50% عن المعدلات المعتادة لضحايا طريق الموت"، مشيرا الى ان "كورونا وشلل الطريق لفترة من الوقت كلها اسباب دفعت الى ان يكون الطريق اقل نزيفا قياسا بالسنوات الماضية".

واضاف العبيدي، ان "الارقام الرسمية تظهر حقيقة وبشاعة ما يحدث على طريق العظيم او ما يسمى بطريق الموت الاول في العراق".

اما عثمان العزي وهو سائق مركبة اجرة، قال لـ (بغداد اليوم)، "كورونا مصيبة اخرى على رأس العراقيين لكنها حملت ايجابية واحدة وهي انها قللت من نزيف الدماء على طريق الموت"، مضيفا بانها "حققت ما عجز عنه المسؤولون وخفضت سرادق العزاء ربما بنسبة 50% او اكثر".وتابع ان "عملية تأهيل طريق الموت تجري ببطى شديد"، لافتا الى ان "الاحصائية المرعبة للضحايا يجب ان تجعل المسؤولين في حالة استنفار من اجل انقاذ مئات الارواح من موت محقق على طريق يربط بغداد بالمحافظات".

ويعد طريق العظيم الذي يطلق عليه اسم "طريق الموت" وهو جزء من طريق كركوك - بغداد من اخطر الطرق البرية سبب كثرة الحوادث المميتة والتي تؤدي الى مصرع واصابة المئات سنويا.

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