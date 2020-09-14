مقرر المالية النيابية: لا شروط قبل تمرير موازنة 2020.. البرلمان لديه صلاحيتان وهناك مشكلة

2020/09/14 | 21:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

أكد عضو لجنة المالية النيابية، احمد الصفار، الإثنين، 14 أيلول، 2020، أن مجلس النواب ليس لديه شروط لتمرير مشروع قانون موازنة 2020 وينتظر وصولها اليه للتصويت عليها.

وقال الصفار في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "البرلمان بانتظار وصول مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2020، من أجل تمريره والتصويت عليه".

واضاف أن "البرلمان سيجتمع لدراسة مشروع الموازنة خلال الايام المقبلة"، مبينا أن "صلاحيات البرلمان بالتعديل على قانون الموازنة تقتصر بالتخفيض والمناقلة فقط، ولا يمكنه التغيير الا بالاتفاق مع الحكومة".

وتابع الصفار أن "من ابرز المشاكل التي ستواجهها الدولة في قانون موازنة 2020، هي تسديد ما اقترضته على المستوى الداخلي والخارجي هذا العام، نتيجة قلة التخصيصات المالية".

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء، أحمد ملا طلال، الاثنين (14 أيلول 2020)، إقرار مشروع قانون الموازنة العامة 2020، وإرسالها إلى البرلمان.

وقال طلال في تغريدة، عبر منصة "تويتر"، تابعتها (بغداد اليوم)، إنه "لأجل تنظيم عملية الإنفاق وتأمين النفقات الضرورية للأشهر الثلاثة المتبقية من السنة المالية، وإلتزاما من الحكومة بقرار مجلس النواب، مجلس الوزراء قرّ مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2020، وإرسالها إلى مجلس النواب".

من جانبه، أفاد مكتب رئيس الوزراء، بأن مجلس الوزراء، صوّت على قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية / 2020.

وقال المكتب الإعلامي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه تمت إحالة القانون الى مجلس النواب استنادا الى أحكام المادتين ( 61/البند أولا و 80/ البند ثانيا) من الدستور".

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