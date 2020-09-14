هادي العامري يعلن براءة تحالف الفتح من الدرجات الخاصة التي اطلقها الكاظمي اليوم

2020/09/14 | 21:49 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلن رئيس تحالف الفتح هادي العامري براءة تحالف الفتح من الدرجات الخاصة التي اطلقها الكاظمي اليوم.وقال في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه إن : ان تحالف الفتح يعلن براءته من الدرجات الخاصة التي تمّ اطلاقها هذا اليوم ، ، وأنه لا علم له بها .واضاف العامري : أمّا الأخ الشيخ سامي المسعودي فإنه معين وكالةً من زمن رئيس الوزراء السابق ، وإذا كان رئيس الوزراء الحالي يريد أن يجامل الفتح بهذا التعيين فالأخ الشيخ المسعودي أكبر من هذا الأمر .واوضح أن : تحالف الفتح منذ البداية أعلن مراراً وتكراراً أن كل ما يريده من هذه الحكومة أمران: الأول جدولة انسحاب القوات الامريكية في أقرب فرصة ممكنة، والثاني إعادة هيبة الدولة وخلق المناخات المناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة بعيداً عن تأثير المال والسلاح./انتهى3

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